Каюр из Подмосковья Александров выиграл гонки на собачьих упряжках в Удмуртии

Второе и третье места завоевали петербуржцы Олеся Каримова и Евгений Мишин. Всего в гонке участвовали 59 каюров со всей страны. Московскую область представляли два спортсмена: Светлана Мороз из Химок и Павел Александров из Можайского городского округа.

«Команды соревновались в дисциплинах „скиджоринг“ (спортсмен на беговых лыжах в связке с двумя собаками) и „упряжка“ (каюр на санях, упряжка шести-восьми собак)», - указали в пресс-службе.

Главным испытанием гонок стало преодоление сложного горного рельефа. Титул победителя получил каюр, который прошел дистанцию за самый короткий срок с учетом возможного штрафного времени.

Ранее спортсмены из Можайского городского округа приняли участие в турнире по понд-хоккею в Балашихе. Подмосковье на соревнованиях также представляли команды из Красногорска, Подольска, Черноголовки, Одинцова и других округов.