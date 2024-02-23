23 февраля 2024, 11:37

Каюр из Подмосковья Александров выиграл гонки на собачьих упряжках в Удмуртии

Министерства спорта Московской области
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Первое место на трехдневных соревнованиях на собачьих упряжках «На семи холмах» в Удмуртии занял спортсмен из Можайского городского округа Павел Александров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Второе и третье места завоевали петербуржцы Олеся Каримова и Евгений Мишин. Всего в гонке участвовали 59 каюров со всей страны. Московскую область представляли два спортсмена: Светлана Мороз из Химок и Павел Александров из Можайского городского округа.

«Команды соревновались в дисциплинах „скиджоринг“ (спортсмен на беговых лыжах в связке с двумя собаками) и „упряжка“ (каюр на санях, упряжка шести-восьми собак)», - указали в пресс-службе.

Главным испытанием гонок стало преодоление сложного горного рельефа. Титул победителя получил каюр, который прошел дистанцию за самый короткий срок с учетом возможного штрафного времени.

Ранее спортсмены из Можайского городского округа приняли участие в турнире по понд-хоккею в Балашихе. Подмосковье на соревнованиях также представляли команды из Красногорска, Подольска, Черноголовки, Одинцова и других округов.

Спортсмены Удмуртия Можайск
23 февраля 2024, 10:50
Капремонт инфекционного корпуса Ступинской больницы вышел на финишную прямую
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Здание инфекционного корпуса Ступинской больницы на улице Чайковского продолжают капитально ремонтировать. Строители обновили фасад и приступили к внутренней отделке и монтажу коммуникаций.

В пресс-службе медучреждения уточнили, что во время работ заменили кровельное покрытие вместе со стропильной системой. Выполнили монтаж вентилируемого фасада, в коридорах, режимных помещениях уложили плитку и смонтировали часть декоративных панелей.

В здании подключили отопление и установили лифт. Больницу оснастили пластиковыми стеклопакетами. Сейчас мастера монтируют вентиляционные шахты и укладывают на лестницы кафельную плитку.

В Московской области в этом году также планируют провести капремонт девяти спортивных объектов. В частности, в Ступине обновят спорткорпус.

Больницы Ступино Ремонтные работы
22 февраля 2024, 23:48
Лыжное первенство ГКУ МО «Мособлпожспас» в Лыткарине выиграли сотрудники из Красногорска
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Заключительный этап соревнований на первенство ГКУ МО «Мособлпожспас» по лыжному спорту на лыжной трассе «Волкуша» прошел в Лыткарине. В турнире приняли участие 14 команд от каждого из территориальных управлений.

Начальник управления профессиональной подготовки и аттестации Александр Кангин рассказал о результатах забега. По его словам, лучшее время показали спортсмены Красногорского территориального управления, на втором месте оказались спортсмены Орехово-Зуевского, а третьими к финишу пришли сотрудники Шатурского территориального управления.

«По итогам двух дней победителем первенства признана команда территориального управления № 1 Красногорского территориального управления», - рассказал Кангин.

В первый день участники преодолели трассу в пять километров, во второй день соревновались в эстафете три по пять километров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Красногорск Спасатели Спортсмены
22 февраля 2024, 23:25
Минблагоустройства назвало топ-5 самых популярных парков Подмосковья на прошлой неделе
Министерство благоустройства Московской области
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Самым посещаемым на прошлой неделе, по данным Министерства благоустройства Московской области, в округах от 100 до 200 тысяч жителей стал истринский парк «Фабричный». С 12 по 18 февраля его посетили более 30 тысяч человек.

По словам министра благоустройства Михаила Хайкина, именно парки стали излюбленными местами отдыха у гостей и жителей Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки», - рассказал Хайкин.

Наиболее посещаемыми за прошедшую неделю стали парк «Фабричный» в Истре, парк «Сестрорецкий» в Клину, центральный парк культуры и отдыха в городском округе Пушкинский, парк «Елочки» округа Домодедово и парк усадьбы Кривякино в Воскресенском.

В ведомстве отметили, что всего за прошедшую неделю парки и лесопарки Подмосковья посетили более одного миллиона человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Истра Парки
22 февраля 2024, 23:03
Губернаторские карусели в парках Подмосковья посетили более четырех тысяч человек на прошлой неделе
Министерство благоустройства Московской области
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Карусели, установленные по губернаторской программе в парках Подмосковья, посетили более четырех тысяч человек за прошедшую неделю. На всех каруселях можно покататься бесплатно.

Как рассказали в Министерстве по благоустройству, самой посещаемой стала карусель в Центральном парке Ногинска. На ней прокатились более 800 человек. Чуть поменьше - 700 человек приняла карусель в сквере имени Зайцева в Коломне и 400 - в Одинцово.

Жители и гости Подмосковья, помимо каруселей, с удовольствием покатались и на коньках. Рядом с катками открыты палатки со сладким чаем и угощениями на любой вкус.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Парки

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