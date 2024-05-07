Катя Боярская из Коломны победила в конкурсе эссе на китайском

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Международный конкурс эссе на иностранных языках «Единство в различии» организовала образовательная компания «Релод». Екатерина Боярская заняла первое место, сравнив на китайском языке роль учителя в России и Поднебесной.

Кроме того, Екатерина стала победителем межвузовского конкурса сочинений на китайском языке, который прошел в Институте Конфуция Рязанского государственного университета имени Есенина. Участвовали более 300 студентов из разных городов России. Катя обошла всех своих конкурентов и завоевала золотую медаль.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

На ближайшее время перед регионом стоит задача - отличиться по качеству образования.

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