Каток в Шатуре продолжил работу в аномальные морозы

Дмитрий Калдашев приехал к родственникам в Шатуру со своей женой. По его словам, мороз - еще не повод сидеть дома, жалуясь на погоду.

«Мы решили использовать эту возможность для активного времяпрепровождения на свежем воздухе. Собравшись всей семьей - я, моя жена и племянники, - отправились на каток и получили огромное удовольствие от катания», - рассказал мужчина.

Калдашев заявил, что катание на коньках подарит бодрость и хорошее настроение. Он посоветовал не сидеть дома, а провести время с близкими на свежем воздухе.

«Катание на коньках - это прекрасный способ укрепить тело. Не упускайте возможность заняться спортом», - добавил гость из Казахстана.

Каток в Шатуре работает ежедневно с 13:00 до 21:00. Коньки можно взять напрокат.

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