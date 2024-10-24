Каток в парке «Фабричный» в Истре откроется 1 декабря

По традиции особое внимание на совещании уделили содержанию территорий парков. Контракты с подрядными организациями заключены: техника, гранитная крошка и персонал готовы. Как и в прошлом году, самым популярным станет лесопарк «Шишкин лес» в Павловской Слободе. Его оформят в стиле названия локации. Там вновь будет работать лыжная трасса длиной 2,5 км.

В парке «Фабричный» в Дедовске сделают стационарный ледовый каток с искусственным охлаждением. Сейчас его основание готово на 70%, общая площадь «коробки» составит 700 квадратных метров. Кроме этого, там будет работать прокат инвентаря. Запустят каток 1 декабря.

Во всех парках будет возможность согреться: планируется организовать зимние фудкорты, где можно будет выпить горячего чая или безалкогольного глинтвейна и перекусить на свежем воздухе. Для украшения локаций подготовили километры световых гирлянд и десятки инсталляций. Кроме того, дирекция парков предложит новые идеи для оформления и тематические новогодние фотографии.

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