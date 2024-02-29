Каток в парке «Елочки» в Домодедове будет работать до средины марта

Покататься в парке «Елочки» можно бесплатно. Каток открыт с 11:00 до 22:30. Для удобства жителей здесь работает пункт проката и заточки коньков.

На территории катка есть теплые раздевалки. Найти объект можно по адресу: Домодедово, Каширское шоссе, 107.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день. Сейчас там уже можно найти активности на Масленицу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».