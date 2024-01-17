Каток в центральном парке Ногинска открыли после реконструкции

Площадь ледовой площадки стала больше - 1800 квадратных метров. Там открыли теплую раздевалку со скамейками и шкафчиками для хранения вещей. Установили мощную музыкальную аппаратуру и освещение. Также построили помещение для ледозаливочной машины.

Каток работает ежедневно: в будни с 10:00 до 21:00, а в выходные и праздники с 10:00 до 21:30. Стоимость билета за сеанс в будни для взрослых - 200 рублей, для детей и льготников - 100 рублей. Предварительно каток будет работать до марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что этой зимой в регионе будет работать 181 каток.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коньки и комплект защиты можно арендовать в прокате. Для самых маленьких и тех, кто не умеет кататься, советуют воспользоваться услугой помощника фигуриста.