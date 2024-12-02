Каток с искусственным льдом откроют в Ленинском округе 15 декабря

Каток будет открыт ежедневно. Жители со своими коньками смогут посещать его бесплатно. Будет работать также пункт проката коньков и спортивного инвентаря. Через каждые полтора часа работы катка лед будут приводить в порядок во время получасового перерыва.

Начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации муниципалитета Владимир Каширин анонсировал проведение на катке в Мисайлове ряда областных мероприятий. В частности 6 января зрители увидят шоу Ильи Авербуха с участием звезд фигурного катания и известных артистов.

На территории Ленинского округа зимой будут функционировать 23 ледовые площадки - в том числе на стадионе «Металлург» и дворовых территориях. На катке в Центральном парке в Видном в этом году установят новое световое оборудование и организуют музыкальное сопровождения для массового катания.

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