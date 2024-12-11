Каток открыли на Советской площади в Чехове

Многие горожане пришли на открытие катка целыми семьями. Для них это стало долгожданным событием.

«Мы думали, что каток откроется в конце декабря. Но наша администрация сделала нам подарок. Я думаю, что не одни мы счастливы. Будем ходить на выходных и после школы», - поделилась жительница Чехова Вера Дорогова.

Зрителей ждало красочное выступление спортсменок отделения фигурного катания спортивной школы «Витязь», а также яркое фаер-шоу в исполнении театра огненных легенд «Саламандра».

«Публика здесь просто потрясающая, радушная. Они нас поддерживали, и это еще больше вдохновляло. И мы старались в эту морозную погоду отдать зрителям все, что можем», - рассказали участницы коллектива.

Юным воспитанникам школы «Витязь» вручили карточки хоккеистов. А после началось массовое катание.

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