Каток для жителей микрорайона Красный Электрик залили в Богородском округе

Микрорайон Красный Электрик является одним из крупных населенных пунктов Богородского округа, поэтому для жителей открытие катка стало приятным и радостным событием в начале года. Тем более, что ежегодно сюда приходит погонять на коньках и поиграть в хоккей не только местная ребятня, но и приезжают жители из Ногинска. Каток также готов принимать детей и взрослых для массового катания. Каждый теперь сможет провести время интересно и с пользой.

Спорт в Красном Электрике всегда был очень популярен, особенно хоккей. Начиная с 2007 года тренер Борис Солодовый и депутат Богородского округа Олег Пушенок занимаются возрождением спорта в микрорайоне. Детскую секцию по хоккею открыли в 2009 году, но из-за отсутствия детских команд в Ногинском районе играть ребятам было не с кем, и секцию пришлось закрыть.

«Надеюсь, что мы возобновим формат „футбол-хоккей“ в Богородском округе, так как это самые массовые виды спорта в России. А заниматься спортом на улице очень полезно для детей. Пусть ребята проводят свой досуг активно, интересно и полезно», - рассказал Олег Пушенок.

Сейчас снова идет набор детей в секцию по хоккею. Для этого ежегодно подготавливается хоккейная коробка и раздевалка к зимнему сезону.