Катки с теплыми раздевалками и пунктами проката обустроят в парках Истры зимой
Катки зальют в парках Павловской Слободы и Дедовска. Для удобства гостей там организуют теплые раздевалки и пункты проката.
Катки оснастят праздничной иллюминацией, подготовят и музыкальное сопровождение. Помимо этого, в лесопарковой зоне «Шишкин лес» в Павловской Слободе будет работать освещенная лыжная трасса протяженность 2,5 километра. Там уже установили отапливаемые раздевалки, туалеты, кафе и навигацию.
«В рамках новогодней кампании во всех парках будут установлены елки и дополнительные световые композиции, организована праздничная иллюминация, а в Центральном городском парке будет работать резиденция с почтой Деда Мороза. Также парки готовят различные мероприятия, спортивные соревнования, мастер-классы, тематические концертные программы», - рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что благоустройство парков и лесных территорий позволило привлечь туда большее количество посетителей. Он добавил, что изменение в лучшую сторону мест отдыха встречает благодарность среди жителей и гостей региона.
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