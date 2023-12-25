Катки с искусственным охлаждением впервые открыли в Истре

Площадь катка «Елочка» составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Он сможет вместить до 200 человек. Его запустили 22 декабря. На нем уже провели бесплатное ледовое шоу от профессиональных фигуристов.

Второй каток располагается в Дедовске. Его площадь составляет свыше 750 квадратных метров. Его открыли 24 декабря, на нем показали ледовое представление. Оба объекта являются для посетителей бесплатными. Для них обустроили бесплатный пункт проката коньков, теплые раздевалки и зоны фудкорта.

Площадки будут работать каждый день с 10:00 до 21:30 с перерывами для подготовки льда между сеансами. В день будут проводить шесть 1,5 часовых сеансов. Оба катка могут работать при небольших плюсовых температурах. Их украсили подсветкой и новогодними елями.

Уже 4 января на катке в Истре пройдет ледовое представление Татьяны Навки «Байки Русской Балалайки». Перед зрителями выступят Александр Энберт, Анна Погорилая, Максим Ковтун, Артур Гачинский, Вера Базарова и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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