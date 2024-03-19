19 марта 2024, 21:29

Катания на хаски и мастер-класс от силового атлета прошли в Пушкино на Масленицу

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

В Пушкино масштабно и весело отметили Широкую Масленицу. Для гостей мероприятия организовали катания на упряжках, запряженных сибирскими хаски, силовой мастер-класс от профессионального спортсмена, конкурс масленичных кукол и другие развлечения.

«Изюминкой нашего праздника уже второй год стала огромная масленичная кукла. Высотой она практически 16 метров. Это самая большая масленичная кукла в Московской области», - поделился заместитель главы Пушкинского городского округа Елена Панькив.

Всего на празднике прихода весны в Пушкино побывали около 10 тысяч человек. Для гостей испекли свыше 3,5 тысячи блинов и организовали больше 20 площадок, где каждый смог найти себе развлечение для души.

Завершилось мероприятие традиционным сожжением чучела зимы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Пушкино Масленица
22 марта 2024, 16:09
Сотрудники «Мособлпожспаса» провели учения по тушению пожара в больнице Егорьевска
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Работники «Мособлпожспаса» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы провели учения по тушению условного пожара в психиатрической больнице в поселке Павлова городского округа Егорьевск. По сценарию огонь вспыхнул в палате на первом этаже здания из-за перенапряжения в электросети.

По словам заместителя начальника территориального управления № 10 ГКУ МО «Мособлпожспас» Игоря Старцева, на момент возникновения условного пожара на всех этажах больницы находились люди, а сильное задымление значительно затрудняло эвакуацию.

«Прибыв к месту условного пожара, огнеборцы сформировали четыре звена газодымозащитной службы и провели разведку очага возгорания, а также поиск условных пострадавших. Работники противопожарно-спасательной службы также установили автоцистерну на пожарный гидрант и проложили магистральную линию к подъездам здания для обеспечения бесперебойной подачи воды на защиту помещения и тушение условного пожара», - рассказал Старцев.

Он отметил, что все сотрудники и пациенты больницы без паники самостоятельно эвакуировались из здания.

«В ходе учений все поставленные цели и задачи были выполнены в полном объеме. Всего в тренировке было задействовано 28 человек личного состава и шесть единиц техники», - заключил Игорь Старцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Пожары Больницы Егорьевск
22 марта 2024, 16:07
Семье из зоны Чернобыльской АЭС вручили жилищный сертификат в Пушкино
Министерство жилищной политики Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Семья, выехавшая из зоны Чернобыльской АЭС, получила жилищный сертификат в Пушкино. С 2020 года она стоит в Московской области на учете в качестве нуждающейся в обеспечении жильем.

Министерство жилищной политики Подмосковья выдало сертификат, рассчитанный на семью из трех человек. По условиям программы, средства можно использовать как на приобретение квартиры или дома, так и на жилое помещение по договору участия в долевом строительстве.

В этом году в Московской области жилищные сертификаты получили уже пять семей, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Напомним, первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья Пушкино
22 марта 2024, 15:37
Оборудование котельной в Дедовске обновят в 2024 году
Читайте нас в: Google Новости
Котельную № 5 в Дедовске модернизируют к декабрю 2024 года. Там заменят три устаревших котла на новые отечественного производства.

Несмотря на то, что этот отопительный сезон прошел спокойно, оборудование котельной уже морально и физически устарело. Она работает уже 52 года и снабжает теплом 16 жилых домов и городской детский сад.

«Новое оборудование позволит не только повысить качество теплоснабжения для более чем 1,5 тысячи жителей Дедовска, но и выйти на безубыточный уровень содержания. До настоящего же момента убытки из-за изношенности оборудования в котельной № 5 города Дедовск составляют более четырех миллионов рублей в год», - рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Рабочие уже начали установку первого из новых котлов. Все они будут работать полностью в автоматическом режиме с учетом температуры наружного воздуха, исключая человеческий фактор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Истра Отопление
22 марта 2024, 15:33
Минэкологии Подмосковья наградили за проект школы по утилизации электроники
Фото Минэкологии
Читайте нас в: Google Новости
Министерство природных ресурсов и экологии России подвело итоги реализации федеральной программы «Школа утилизации: электроника» за 2023 год. Подмосковье получило награду за исполнение установленных экологических регламентов обращения с отходами в медицинских учреждениях.

Также награду присудили Минэкологии области. Ведомство признали лидером по экологическому просвещению и формированию системы раздельного сбора отходов в регионе.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, получить эту награду - почетно, «Много сил нашим ведомством направлено на популяризацию у наших жителей экологических основ. Хочу отметить, что это не простой путь, однако постепенно, шаг за шагом, получилось выработать стратегию работы в этом направлении, и сейчас мы можем наблюдать, что сами граждане стали более заинтересованными в раздельном сборе отходов», - заявил Фирсов.

Программа «Школа утилизации: электроника» сформировала тренд на экологичность у жителей, а система сбора и переработки электронного и электрического оборудования успешно работает по всему региону. Ежегодно в программе принимают участие более шести тысяч учреждений самых разных сфер деятельности.

Напомним, что на бесплатную утилизацию принимается старая советская техника, сломанные компьютеры, электронные приборы и гаджеты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Награды Минэкологии Подмосковья Экология

Новости по теме