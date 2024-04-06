Каширские школьники победили в соревнованиях по стрельбе и нормам ГТО

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Как рассказали в администрации, ученики школы № 7 получили второе место с Спартакиаде допризывной молодежи «Вместе с ГТО», посвященных ВФСК ГТО.

Алексей Крюков, Кирилл Верещагин и Полина Морозова выиграли «золото» в соревнованиях Меткий стрелок!». Победительницей «С ГТО дружить, здоровым быть!» стала Варвара Минаева, а в Спартакиаде допризывной молодежи победил Иван Маркелов.

Ученикам вручили золотые, серебряные и бронзовые знаки ГТО. Не остались без наград и учителя физкультуры Алена и Эдуард Оганнисян - их отметили за активную работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.