Карусель в Одинцове вошла в топ-3 на прошлой неделе
Дизайнерскую карусель в Одинцове посетили более 2900 человек на прошлой неделе. Она стала третьей по популярности у жителей и гостей Подмосковья.
Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, карусель находится на Центральной площади города и является одной из местных достопримечательностей. Неповторимый дизайн любимого детского аттракциона разработал художник Денис Симачев.
Карусель работает ежедневно, а покататься на ней можно бесплатно.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
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