Карусель в Одинцове стала четвертой по популярности в Подмосковье

Художественное оформление для аттракциона создал художник и дизайнер Денис Симачев. На карусели установлено 44 фигуры животных и яркая иллюминация. Она работает бесплатно каждый день. Аттракцион установлен в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Также в Центральном парке города работает лодочная станция. Там все желающие могут покататься на лодках и катамаранах. Она работает в будни с 11:00 до 21:00, а в выходные дни с 11:00 до 22:00.

Напомним, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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