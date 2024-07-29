Карусель в Ногинске стала самой популярной в Подмосковье за неделю

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, за неделю более 3,8 тысячи человек прокатились на карусели в Ногинске, свыше 3,2 тысячи - в Коломне и около трех тысяч - в Воскресенске.

Аттракционы установили для разнообразия отдыха жителей. Они оснащены аудиосистемой и яркой иллюминацией, а облик каруселей разработал известный дизайнер Денис Симачев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых детских площадках. В этом году новые комплексы установят в 130 местах, еще в 573 полностью заменят оборудование.

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