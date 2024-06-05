05 июня 2024, 20:36

Карты «Тройка» с символами города Лобни выпустили в Подмосковье

Медиасток.рф
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Поезд МЦД и чайки — эти символы Лобни нанесли на транспортную карту «Тройка». Лимитированный тираж в тысячу штук волонтеры раздали всем желающим.

«Тройка» - главная транспортная карта Москвы и Московской области. Без нее передвигаться по региону неудобно и невыгодно. Все преимущества универсального проездного пассажиры давно оценили, а уникальный дизайн сделал карту еще более популярной.

«Очень много желающих получить такую эксклюзивную карту, потому что она выпущена исключительно для городского округа Лобня. Она работает и в автобусах, и в электричках, и в метро. Совместную акцию мы организовали с правительством и дептрансом Москвы и с компанией „Сбертройка“», - рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

В ближайшем будущем карты с городской символикой появятся во всех муниципалитетах Подмосковья.

«Лобня стала первым муниципалитетом, который начал реализацию этого проекта. С транспортной картой наши жители стали более мобильными и получают лучшую транспортную доступность в своей жизни», - отметил депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.

Выпуск тематических «Троек» давно стал традицией. Их тираж, как правило, ограничен, поэтому пластик с символами Лобни - это не только удобство и комфорт, но и отличный подарок.

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Лобня Автобусы Карта «Тройка»
05 июня 2024, 21:09
Статистику рождаемости с начала года опубликовали в Подмосковье
Министерство социального развития Подмосковья
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Больницы Московской области зарегистрировали рождение свыше 15 тысяч мальчиков и чуть меньше 14,5 тысячи девочек. Министерство социального развития Подмосковья приводит соответствующую статистику на основе информации с начала 2024 года.

Первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева отметила, что в Подмосковье ежегодно рождается более 70 тысяч детей.

«И тенденция нашего региона, что мальчиков у нас рождается больше чем девочек, а каждая 10-я семья - многодетная», - добавила Людмила Болатаева.

При этом в регионе предоставляется комплексная услуга, которая помогает родителям легко получить первичные документы на ребенка, а также выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочную коробку «Я родился в Подмосковье». Все эти процедуры проводятся оперативно и без лишних хлопот, прямо в родильной палате.

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Статистика Дети Больницы Семья
05 июня 2024, 21:06
Фехтовальщики из Химок стали победителями турнира «Сурские клинки»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Ученики спортивной школы олимпийского резерва выступили от Химок на турнире по фехтованию «Сурские клинки». Они стали чемпионами как в личных, так и в командных программах. Всего за победу боролись свыше 240 участников.

Золото в своих возрастных категориях заслужили Лазарев и Виктория Точенова. Серебро среди девочек до 12 лет взяла Анастасия Пудова. В командных зачетах в той же группе победителями в составе сборной Подмосковья стали Мария Гриценко, Виктория Точенова и Анастасия Пудова. Среди мальчиков - Даниил Песков и Матвей Власов. Третье командное место в старшей группе заняли Алиса Агапова, Кристина Ильина, Мария Луценко и Юлия Щербакова, а в младшей - Ксения Карасева, Александра Кузьмина, Ева Орлова и Елизавета Поликарпова.

«В городском округе Химки „Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию“ одна из немногих в нашей стране специализируется по всем видам фехтовальной олимпийской программы: рапира, шпага, сабля. За период ее действия воспитана целая плеяда блестящих спортсменов - победителей и призеров первенств России, Европы, мира, Олимпийских игр, Юношеских Олимпийских игр и различных международных турниров, входящих в зачет Кубков мира», - отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Всего участие в турнире приняли 140 фехтовальщиков в возрасте до 15 лет и свыше 100 спортсменов до 12 лет. Они соревновались за восемь комплектов медалей.

Напомним, что фехтовальщики из Химок ранее взяли серебро и бронзу на Открытом чемпионате союзного государства по фехтованию в Минске.

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Спортсмены Школы Химки Золото
05 июня 2024, 20:55
Новые корпуса построят в ЖК «Резиденция Сколково» в Одинцове в 2027 году
Главгосстройнадзор МО
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Специалисты Главгосстройнадзора Московской области получили уведомление о начале строительства девятиэтажных корпусов № 2.1 и № 2.2 в рамках ЖК «Резиденция Сколково» в поселке Заречье в Одинцове. Застройщиком микрорайона является компания «СЗ Резиденции Сколково».

По данным проекта, корпус № 2.1 будет вмещать 215 квартир на площади застройки 2,6 тысячи квадратных метров, а корпус № 2.2 - 256 квартир на площади застройки 3,2 тысячи квадратных метров. В планах предусмотрены подземные парковки, коммерческие помещения с отдельным входом, а также колясочные и кладовые.

Дворовые площадки разрабатываются в концепции «двор без машин» с обширной детской и спортивной инфраструктурой. Всего в микрорайоне будет построено 12 корпусов. Планируемая дата завершения строительства - второй квартал 2027 года.

На территории комплекса уже построены два муниципальных детских сада с бассейном на 170 и 115 мест соответственно. В 2026 году планируется возведение школы на 750 учеников.

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Одинцово Строительство Квартиры
05 июня 2024, 20:52
Максимальные баллы по ЕГЭ получили 10 школьников из Мытищ
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Стали опубликованы первые результаты Единого государственного экзамена по химии, географии и литературе. Стобалльниками стали 10 школьников из Мытищ.

Максимальный балл по химии получили трое одиннадцатиклассников из школы № 6 и «Классика-М». Шесть выпускников набрали по 100 баллов по литературе. Они обучались в школах № 10, 19, 32, 33, а также в международной гимназии в Новых Вешках. Наивысший балл по химии получил ученик школы № 19.

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ЕГЭ Мытищи Школьники Экзамены Литература

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