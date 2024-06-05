Карты «Тройка» с символами города Лобни выпустили в Подмосковье

«Тройка» - главная транспортная карта Москвы и Московской области. Без нее передвигаться по региону неудобно и невыгодно. Все преимущества универсального проездного пассажиры давно оценили, а уникальный дизайн сделал карту еще более популярной.

«Очень много желающих получить такую эксклюзивную карту, потому что она выпущена исключительно для городского округа Лобня. Она работает и в автобусах, и в электричках, и в метро. Совместную акцию мы организовали с правительством и дептрансом Москвы и с компанией „Сбертройка“», - рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

В ближайшем будущем карты с городской символикой появятся во всех муниципалитетах Подмосковья.

«Лобня стала первым муниципалитетом, который начал реализацию этого проекта. С транспортной картой наши жители стали более мобильными и получают лучшую транспортную доступность в своей жизни», - отметил депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.

Выпуск тематических «Троек» давно стал традицией. Их тираж, как правило, ограничен, поэтому пластик с символами Лобни - это не только удобство и комфорт, но и отличный подарок.

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