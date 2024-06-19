Карту рыболовных и грибных мест составили в Солнечногорске

Узнать, куда отправиться за грибами, ягодами или на рыбалку можно по ссылке.

«Грибной и ягодный сезоны уже открыты и продлятся до глубокой осени. Это особая пора для многих жителей Солнечногорска, ведь можно не только приятно прогуляться по лесу и отдохнуть, но и принести домой богатый урожай. Делимся с вами, где можно найти грибы и ягоды, а также поймать хороший улов в городском округе Солнечногорск», - отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

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