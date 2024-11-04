04 ноября 2024, 01:17

Картины живописцев разместили на Советской улице в Серпухове

Читайте нас в: Google Новости

На одной из исторических улиц Серпухова вновь появились картины братьев Маковских, Ивана Шишкина, Яна Викторса и других известных живописцев. Ранее их забирали на реставрацию.

В экспозиции разместили 13 репродукций известных картин из собрания Серпуховского историко-художественного музея. Реставрацией занимался Комитет рекламы администрации муниципалитета.

Обновление было необходимо сделать, так как из-за аномально жаркого лета разрушился защитный слой пленки. Это превратило краски в черную копоть.

Сейчас восстановленные картины снова украшают улицу в рамках проекта «Галерея под открытым небом». Он реализуется в Серпухове с 2020 года по инициативе местного историко-художественного музея и администрации округа.

Всего на фасадах домов вдоль Советской улицы размещены 33 репродукции. Место является одним из важнейших туристических объектов Серпухова.

На каждой из картин есть таблички на нескольких языках и QR-коды. Перейдя по ним, можно прочитать информацию об изображении.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм Серпухов Картины
04 ноября 2024, 01:26
Мастер-класс по росписи по дереву провели в Серпухове
Читайте нас в: Google Новости
Мероприятия ко Дню народного единства проходят в Серпухове. Накануне для детей бойцов СВО провели мастер-класс по росписи по дереву.

Занятие прошло по инициативе Единого центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей и Комитета семей воинов Отечества.

Детей обучали работать в графике, рассказали о цветах российского триколора, национальных костюмах и традициях страны. Также каждый смог изготовить памятную фигурку.

Мамы детей военнослужащих тем временем поговорили о мерах социальной поддержки с депутатом Московской областной думы Татьяной Карзубовой.

Отметим, что провести подобные мероприятия хотят на территории всего Большого Серпухова. Сейчас их уже организовали в самом Серпухове, Протвине и поселке Пролетарский.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Серпухов
04 ноября 2024, 01:21
Чемпионат России по боксу среди женщин стартовал в Серпухове
Читайте нас в: Google Новости
В Серпухове впервые проходит всероссийский чемпионат по боксу среди женщин. Турнир объединил рекордное количество участниц.

Побороться за победу приехали 185 спортсменок из 50 регионов России. Состязания пройдут в течение недели на арене Дворца спорта «Надежда».

Чемпионат является отборочным туром в национальную команду по боксу. Лучшие спортсменки представят страну на чемпионате мира в Сербии в следующем году.

«Благодарю Президента Международной ассоциации бокса, Почетного гражданина города Умара Кремлева, генерального секретаря Федерации бокса России Татьяну Кириенко, Общероссийское общественное движение „Здоровое Отечество“ за то, что серпуховская земля вновь стала точкой притяжения для лучших боксеров нашей страны», - сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Серпухов
04 ноября 2024, 01:13
Три новых реанимобиля поступили на подстанцию скорой помощи в Серпухове
Читайте нас в: Google Новости
Новые реанимобили поступили в автопарк Серпуховской подстанции скорой помощи. Три машины обеспечены самым современным оборудованием.

В каждом реанимобиле есть дефибрилляторы, электронасосы, аппараты ИВЛ, укладки с медикаментами, акушерские наборы и приборы для сердечно-легочной реанимации.

Машины будут обслуживать жителей всего городского округа Серпухов.

«Держим ситуацию в медицине на особом контроле. Стараемся регулярно обновлять автопарк и проводить техническое обслуживание уже имеющегося транспорта. Ведь в экстренных ситуациях на счету каждая минута, а значит, от техсостояния машин скорой помощи может зависеть чья-то жизнь», - сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Отметим, что передача новых реанимобилей стала возможной благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Всего в муниципалитеты Подмосковья передали 77 автомобилей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Скорая помощь Серпухов Машины
04 ноября 2024, 01:07
Жителей Балашихи пригласили поучаствовать в экоации по сбору макулатуры
Читайте нас в: Google Новости
Всероссийская акция «БумБатл» проходит в Балашихе. Жителей приглашают собирать макулатуру и получать за это билеты на культурные и спортивные мероприятия.

Уже поучаствовали в акции представители «Молодой гвардии», «Движения Первых», а также добровольцы регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья».

Если участник акции соберет более 16 килограммов макулатуры, то он получит билеты в театр, на спортивные события и другие мероприятия.

«Всероссийская акция по сбору макулатуры проходит уже второй год под эгидой движения „Экосистемы“ в поддержку нацпроекта экология. В этом году к акции присоединились практически все регионы Российской Федерации. Уже собрали 61 тонну макулатуры. Мы должны ценить, сохранять и приумножать нашу природу», - отметила заместитель председателя регионального Московского областного отделения движения «Экосистема» Милена Кальницкая.

Можно поучаствовать в акции и онлайн. Нужно выложить тематическую фотографию в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте» с хештегами #бумбатл #экосистема #нацпроектэкология. Подарки вручат 100 авторам самых креативных снимков.

Отметим, что акция проходит при поддержке министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона и министерства информации и молодежной политики Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха Экология конкурсы

Новости по теме