Картины и скульптуры 54 авторов показали на выставке «Осенний вернисаж» в Серпухове
Межрегиональная выставка «Осенний вернисаж» проходит в музейно-выставочном центре в Серпухове. В экспозиции представлены работы 54 художников из Москвы, Подмосковья и Тулы.
Посетители смогут посмотреть работы в различных направлениях: живописи, графике, скульптуре и декоративно-прикладном искусстве. Всего их 180. Выставка завершится 15 октября.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».