Картины братьев Маковских из собрания 12 музеев России представят на выставке в Серпухове
В Серпуховском историко-художественном музее откроется выставка «Братья Маковские. Константин и Владимир» 20 декабря. Экспозиция будет включат в себя 87 работ из собрания 12 ведущих музеев России. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московский области.
«Вслед за запуском Звенигородского манежа и презентации там выставки Левитана и его круга в октябре этого года, мы представляем еще одну площадку - Каретный сарай в Серпухове», - рассказал министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.
«Для нас эта выставка - не просто крупный проект в новом пространстве с участием коллекций ведущих музеев России, это очередной ответ, реакция на вызов от нашего искушенного зрителя, который ждет новых программ, новых открытий, новых встреч с прекрасным», - заявила директор музея Жанна Алейникова.
Экспозиционные стены выполнят в форме книжных страниц, а книжные закладки станут одним из базовых элементов графики. Выставку разделят на работы Владимира и Константина.
Экспозицию можно будет увидеть до 19 мая.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».