Картины братьев Маковских из собрания 12 музеев России представят на выставке в Серпухове

«Вслед за запуском Звенигородского манежа и презентации там выставки Левитана и его круга в октябре этого года, мы представляем еще одну площадку - Каретный сарай в Серпухове», - рассказал министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.

«Для нас эта выставка - не просто крупный проект в новом пространстве с участием коллекций ведущих музеев России, это очередной ответ, реакция на вызов от нашего искушенного зрителя, который ждет новых программ, новых открытий, новых встреч с прекрасным», - заявила директор музея Жанна Алейникова.

Экспозиционные стены выполнят в форме книжных страниц, а книжные закладки станут одним из базовых элементов графики. Выставку разделят на работы Владимира и Константина.

Экспозицию можно будет увидеть до 19 мая.

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