Каркас путепровода над железной дорогой смонтировали вблизи Малых Вязем в Можайском округе

Сейчас увеличилось количество смонтированных пролетов, конструкции движутся в сторону Ямской улицы. Здесь интенсивность движения очень высокая, а водителям приходится стоять по несколько часов перед закрытым шлагбаумом. Сильно затруднено движение по Можайскому шоссе в сторону Москвы, так как на Петровском шоссе всегда пробка.

Рабочие уже построили закрытую часть тоннеля, перекинули металлические конструкции и через реку Вяземку. Скоро начнутся бетонные работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».