Каркас путепровода над железной дорогой смонтировали вблизи Малых Вязем в Можайском округе
Строительство большого транспортного узла на центральной кольцевой автомагистрали продолжается вблизи деревни Малые Вяземы. Каркас путепровода над железной дорогой уже готов. Помимо этого, к концу года на участке возведут путепровод над Можайским шоссе и улицей Ямская, а также мост через реку Вяземку и тоннель.
Сейчас увеличилось количество смонтированных пролетов, конструкции движутся в сторону Ямской улицы. Здесь интенсивность движения очень высокая, а водителям приходится стоять по несколько часов перед закрытым шлагбаумом. Сильно затруднено движение по Можайскому шоссе в сторону Москвы, так как на Петровском шоссе всегда пробка.
Рабочие уже построили закрытую часть тоннеля, перекинули металлические конструкции и через реку Вяземку. Скоро начнутся бетонные работы.
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