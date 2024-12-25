25 декабря 2024, 12:53

Кардиолог Александр Борохов пополнил штат Лобненской больницы

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Врач-кардиолог Александр Борохов начал работать в городской поликлинике № 1 в Лобне. Специалист переехал в Подмосковье из Смоленской области.

Александр Борохов закончил Смоленскую государственную медицинскую академию, где обучался по специальности «Лечебное дело». Переподготовку он проходил на базе Смоленского государственного медицинского университета.

Специалист отметил, что кардиология является одной из основных дисциплин фундаментальной медицины, а проблемы с сердечно-сосудистой системой лидируют среди рисков, которые могут привести к тяжелым хроническим заболеваниям. Поэтому главной задачей амбулаторной поликлинической службы является выявление болезней сердца и сосудов.

«Буду стараться помочь лобненцам сохранить здоровое сердце и решить уже имеющиеся проблемы», - пообещал Александр Борохов.

Больницы Лобня Врачи
25 декабря 2024, 13:23
Новогодний бал гимнасток прошел в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Праздничное мероприятие состоялось на стадионе «Москвич». В нем участвовали воспитанницы Центра физической культуры и спорта.

Гимнастки и их наставники подготовили для зрителей небольшой новогодний спектакль, а также подвели итоги 2024 года. Поздравления получили спортсменки, отличившиеся в этом году. Любови Зориной, Анне Молотовой и Мирославе Бареевой был присвоен первый юношеский разряд, а Варвара Корхалева, Софья Заваруева и Анастасия Дхуба выполнили норматив первого спортивного разряда.

Звание «Спортсменка года» за высокие достижения и волю к победе получила кандидат в мастера спорта Варвара Маринина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Спортсмены Лобня Новый год
25 декабря 2024, 13:19
Свыше 700 аттракционов зарегистрировали в Подмосковье в 2024 году
Медиасток.рф
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За год в Подмосковье зарегистрировали 730 аттракционов и провели 236 проверок. Благодаря работе специалистов в регионе не допустили ни одного несчастного случая.

Подмосковный технадзор завершил работу по проверке безопасности аттракционов в этом году. Специалисты оценивали состояние оборудования, соблюдение регламентов, наличие документации и многое другое. Особое внимание уделяли тормозным системам, устойчивости конструкций и защитным ограждениям.

Всего за год в области зарегистрировали 730 аттракционов. За предоставление этой услуги взыскали госпошлины на общую сумму 1,72 миллиона рублей.

За год также провели 236 проверок и объявили владельцам аттракционов 29 предостережений. За нарушения вынесли семь административных постановлений с общей суммой штрафов 135 тысяч рублей. Все недочеты устранили, а меры по их предотвращению усилили.

В результате работы ведомства удалось значительно повысить уровень безопасности аттракционов в Подмосковье.

Благоустройство
25 декабря 2024, 13:06
Новогоднее представление для детей пройдет в ДК «Чайка» в Лобне
Unsplash
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Жителей и гостей городского округа приглашают посетить дворец культуры «Чайка». Там сегодня, 25 декабря, пройдет интерактивная детская программа «Новогодний переполох».

Мероприятие подготовили артисты театральной студии «Достойные люди». Организаторы обещают интересную и динамичную программу, которая поможет детям окунуться в атмосферу веселья и новогоднего волшебства.

Участниками представления могут дети в возрасте от трех лет. Они будут не только развлекаться, но и получат возможность проявить свои творческие способности. Для ребятни проведут разнообразные конкурсы и игры с участием сказочных персонажей.

Вход на мероприятие свободный. Оно начнется в 15.30 в ДК «Чайка» по адресу: улица Дружбы, дом № 3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Праздники Дети Лобня
25 декабря 2024, 12:56
Концерт вокального коллектива «Восход» прошел в Лосино-Петровском
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Выступление эстрадного вокального коллектива «Восход» организовали в Лосино-Петровском. Посетители библиотеки услышали знакомые песни, а также получили подарки.

Юные воспитанники коллектива из Лосино-Петровского исполнили новогодние песни. Зрители остались в восторге от атмосферы и мастерства вокалистов.

Солисты выступили под руководством лауреата международных и всероссийских конкурсов, артистки, педагога по вокалу Кристины Зазвоновой.

Также всех собравшихся поздравил с наступающими праздниками главный зимний волшебник страны - Дед Мороз. Все юные артисты получили от него подарки.

«Дорогие ребята, это ваш первый концерт, к которому вы подошли с большой ответственностью! Мы вами гордимся и желаем творческих успехов в новом 2025 году» - отметила одна из организаторов новогоднего мероприятия.

Новый год Лосино-Петровский

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