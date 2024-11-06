Каратисты из Лобни взяли золото на Кубке ветеранов подразделения «Альфа»

Воспитанники «Школы Каратэ Кобудо Тацудзин» из Лобни проявили свои сильные стороны. Анастасия Галко взяла золото среди взрослых, а Полина Ярцева и Владимир Дружинин завоевали серебро среди подростков. В копилке команды также три бронзовые медали, которые достались Роману Дмитриенко, Марии Сорокиной и Полине Жижиной, также выступавшим в юниорской категории.

Конкуренция в абсолютных категориях была высокой, а призы для победителей добавили участникам мотивации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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