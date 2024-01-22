Каратисты из Лобни выиграли 4 медали на всероссийских соревнованиях в Омске

Московский областной центр охраны материнства и детства оказывает помощь детям с расстройствами пищевого поведения. Пройти лечение можно бесплатно по полису ОМС.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, в психоневрологическом отделении центра теперь будут оказывать помощь детям с нервной анорексией и булимией. По словам врача Рустама Бексултанова, такие нарушения наносят большой вред здоровью, поэтому важно вовремя обратиться к специалистам.

«Самостоятельно справиться с заболеванием фактически невозможно, именно в нашем отделении теперь оказывается стационарная медпомощь пациентам с нервной анорексией и булимией. Отделение рассчитано на 5 коек и оборудовано современной медтехникой, в том числе с возможностью оказания реанимационной помощи при тяжелых состояниях», - сказал он.

Врач отметил, что если оставить такие заболевания без внимания, то это может привести к необратимым последствиям и летальному исходу.

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