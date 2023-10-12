Каратисты из Лобни выиграли 12 медалей на чемпионате мира

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Каратисты представляют «Школу Каратэ Кобудо Тацудзин» под руководством Вениамина Гармаева.

«Запомнились эмоции, которые испытывала перед выходом на татами: и страх, и восторг, в общем, весь спектр эмоций. Очень сильно волновалась в ночь перед соревнованиями, боялась проиграть и вернуться домой без медали», - поделилась спортсменка Анастасия Галко.

По итогам соревнований сборная России заняла четвертое место в общекомандном зачете. Спортсмены из Лобни продолжают заниматься и готовятся к дальнейшим выступлениям. Они выступят на чемпионате и первенстве Московской области, а также на соревнованиях за кубок главы города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.

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