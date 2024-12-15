Каратисты из Лобни стали призерами областных соревнований
Воспитанники спортивного клуба «Лунево» в Химках приняли участие в соревнованиях Всемирной федерации каратэ. Юные чемпионы заняли призовые места.
В турнире приняли участие более трех тысяч спортсменов со всей России.
«Поздравляю наших каратистов с высокими результатами! Ваше упорство, труд и стремление к совершенству принесли заслуженные награды», - прокомментировала депутат Совета в Химках Татьяна Кавторева.
Семилетний Султан Садыков боролся в трех поединках и победил в своей категории, а восьмилетняя химчанка Александра Голубева завоевала бронзовую медаль.
«Благодаря тренеру Ксении Малюте воспитанники спортивного клуба „Лунево“ регулярно становятся чемпионами и призерами различных соревнований. Поздравляю ребят!» - отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.
Ранее каратисты из Химок приняли участие в Первенстве Московской области, куда приехали более 300 спортсменов со всего Подмосковья. Соревнования проводили среди спортсменов от 10 до 20 лет. Воспитанники клуба «Лунево» завоевали три золотых и пять бронзовых медалей.
Лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк подчеркнул, что в Химках уделяют внимание развитию спорта, в том числе секции каратэ пользуются большим спросом. В округе работают более 15 отделений для взрослых и детей.