Каратисты из Лобни приняли участие в спортивном шоу Светланы Хоркиной

Участие в шоу «Дуэль» приняли лобненские каратисты Милена Быхало, Есения Кремнева, Иван Ларин, Павел Кувшинов, Артемий Сорокин и Иван Стойчев. Ребята выступили в эпизоде «Схватка».

Для ребят это не первый опыт выступления на сцене. Ранее режиссер Екатерина Сиротина привлекала их для участия в других проектах. Каратисты из Лобни выступали на одной сцене со знаменитыми спортсменами - Никитой Нагорным, Артуром Далалаяном, Софьей Великой, Яной Егорян, Викторией Листуновой, Дарьей Трубниковой и другими.

В следующий раз шоу «Дуэль» покажут во Дворце гимнастики Ирины Винер 18 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Участие в шоу «Дуэль» приняли лобненские каратисты Милена Быхало, Есения Кремнева, Иван Ларин, Павел Кувшинов, Артемий Сорокин и Иван Стойчев. Ребята выступили в эпизоде «Схватка».

Для ребят это не первый опыт выступления на сцене. Ранее режиссер Екатерина Сиротина привлекала их для участия в других проектах. Каратисты из Лобни выступали на одной сцене со знаменитыми спортсменами - Никитой Нагорным, Артуром Далалаяном, Софьей Великой, Яной Егорян, Викторией Листуновой, Дарьей Трубниковой и другими.

В следующий раз шоу «Дуэль» покажут во Дворце гимнастики Ирины Винер 18 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».