Каратисты из Химок заняли семь призовых мест на Кубке Подмосковья

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В числе победителей - Варвара Кочкинова, которая заняла почетное первое место, укрепив свою позицию среди лучших каратистов региона. На втором месте оказались Матвей Григорьев, Игорь Сулима, Елизавета Семенова, Григорий Шамин и Ксения Фазлы. Третье место достойно заняла Алина Лифенко.

Эти достижения открыли химкинским спортсменам двери на летнюю юношескую Спартакиаду и Кубок России по карате. Ребята представят свой город и школу на всероссийском уровне.

«В Химках развитие спорта - одно из приоритетных направлений. Реконструкция существующих учреждений физической культуры и спорта, строительство новых объектов - все это делает спорт доступным. Ребят поздравляю с победой и желаю успехов», - прокомментировал депутат городского округа Химки Глеб Демченко.

Это не первый выдающийся успех химкинских каратистов: ранее они уже завоевали семь медалей на Чемпионате Московской области и Открытом соревновании по киокусинкай, опередив почти 500 конкурентов из двадцати городов России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в конце прошлого года Минспорт России назвал Подмосковье первым регионом по развитию спорта.

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