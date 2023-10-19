Каратисты из Химок стали призерами всероссийских соревнований по киокусинкай

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Химчанин Данил Момот занял 3-е место среди юношей в категории 16-17 лет. Анастасия Вознищик также выиграла бронзу среди девочек в возрасте 12-13 лет.

«Для наших юных дарований эти соревнования были подготовкой к одному из главных турниров по киокусинкай, а именно к всероссийским соревнованиям „Медный всадник“, которые пройдут в октябре в городе Санкт-Петербург, где планируется участие около двух тысяч спортсменов», - поделился тренер спортивной школы «Химки» Артур Сербиев.

Отметим, что молодые спортсмены - призеры областных, всероссийских, международных соревнований. Так, Данила Момот в январе стал чемпионом первенства Московской области и вошел в состав сборной региона. А Анастасия Вознищик стала чемпионкой международного турнира Belarus Open Cup по карате.

«Я преуспевала в двух видах спорта. Раньше занималась не только карате, но и художественной гимнастикой. Но со временем поняла: когда переходишь на профессиональный уровень, нужно вкладываться в один вид спорта, чтобы достигать своих поставленных целей», - рассказала Анастасия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Они откроются до конца года.

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