Каратисты из Химок стали призерами всероссийских соревнований по киокусинкай
Каратисты спортивной школы «Химки» заняли призовые места на всероссийских соревнованиях «Большое противостояние» по киокусинкай. Они выиграли две бронзовые медали.
Химчанин Данил Момот занял 3-е место среди юношей в категории 16-17 лет. Анастасия Вознищик также выиграла бронзу среди девочек в возрасте 12-13 лет.
«Для наших юных дарований эти соревнования были подготовкой к одному из главных турниров по киокусинкай, а именно к всероссийским соревнованиям „Медный всадник“, которые пройдут в октябре в городе Санкт-Петербург, где планируется участие около двух тысяч спортсменов», - поделился тренер спортивной школы «Химки» Артур Сербиев.
Отметим, что молодые спортсмены - призеры областных, всероссийских, международных соревнований. Так, Данила Момот в январе стал чемпионом первенства Московской области и вошел в состав сборной региона. А Анастасия Вознищик стала чемпионкой международного турнира Belarus Open Cup по карате.
«Я преуспевала в двух видах спорта. Раньше занималась не только карате, но и художественной гимнастикой. Но со временем поняла: когда переходишь на профессиональный уровень, нужно вкладываться в один вид спорта, чтобы достигать своих поставленных целей», - рассказала Анастасия.
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