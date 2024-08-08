08 августа 2024, 14:53

Каратист Николай Развалов из Лобни завоевал бронзу на международном турнире

Читайте нас в: Google Новости

Ученик школы № 9 городского округа Лобня Николай Развалов в составе сборной команды Московской области успешно выступил на Международном турнире по каратэ Russia Open. Он прошел в Краснодарском крае на базе академии единоборств на федеральной территории «Сириус».

В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 57 регионов России и девяти стран мира. Николай продемонстрировал высокий уровень мастерства и завоевал третье место в категории «ката, юноши 12-13 лет».

Это достижение подчеркивает значимость спортивного развития в городском округе Лобня. Здесь активно функционирует около 20 бюджетных спортивных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня. Наиболее популярными видами спорта являются футбол, фехтование, баскетбол, скандинавская ходьба, плавание, художественная гимнастика, каратэ, дзюдо и хоккей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня
08 августа 2024, 15:36
Ветераны СВО совершили массовый прыжок с парашютами на аэродроме в Чехове
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
В честь Дня военно-десантных войск 11 ветеранов специальной военной операции совершили прыжок с парашютом на аэродроме «Волосово» в Чехове. Там прошла акция «Небо для героев».

Бывшие бойцы СВО прыгнули с парашютами с высоты три тысячи метров. Для большинства из них это был дебютный опыт.

Акция прошла в честь праздника военно-десантных войск. Ее участники также могли потренироваться в управлении беспилотниками.

Кроме того, организаторы провели уроки мужества для курсантов военно-спортивных учебных сборов «Защитник будущего». Для них также прошла восьмидневная обучающая программа. По ее итогам каждый получит сертификат по основам работы с квадрокоптерами, тактической медицине и начальной парашютной подготовке.

Инициаторами мероприятия стали Московский городской аэроклуб ДОСААФ России, волонтерская организация «Госпиталь Время Z» и администрация Чехова. Организаторы планируют сделать акцию ежегодной.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Чехов ВДВ
08 августа 2024, 15:34
Выездная встреча администрации Воскресенска с жителями прошла в селе Федино
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Читайте нас в: Google Новости
В Воскресенске регулярно проходят встречи представителей муниципальной власти и государственных структур с жителями. Очередной прием состоялся в селе Федино, где жители не только самого села, но и близлежащих населенных пунктов Гостилово, Катунино и Лукьяново смогли обратиться к представителям власти.

Основные темы обращений касались ремонта дорог, уличного освещения, содержания многоквартирных домов и проблемы подтопления. Все вопросы зафиксировали и взяли в работу профильными специалистами. Многие обращения уже находятся в процессе решения и вскоре будут удовлетворены.

Напомним, что следующая встреча с жителями запланирована на 21 августа в Доме культуры села Барановское.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Воскресенск
08 августа 2024, 15:31
Палаточная смена началась в детском лагере «Литвиново» в Подмосковье
Министерство социального развития Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Палаточный лагерь открыли для детей участников СВО в «Литвиново». Участники смены посетят занятия по многоборью, спортивному туризму и другие.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, дети участников СВО отдыхают в лагере «Литвиново» по бесплатным путевкам второй год. За это время там побывали более пяти тысяч ребят. В этом году там запустили новый проект - палаточный лагерь.

«Мы запустили новый проект палаточного лагеря совместно с коллегами из МЧС и Главного управления гражданской защиты. В смене в нем отдохнут 30 мальчиков в возрасте от 12 до 15 лет. Во время смены для детей будут проводить встречи с героями, мастер-классы и мероприятия от сотрудников МЧС, МВД», - рассказал глава министерства Андрей Кирюхин.

В программу смены включили занятия по многоборью, спортивному туризму и ориентированию, а также плаванию и другим дисциплинам. Дети будут жить в теплых палатках и получать питание и гигиенические процедуры в помещениях стационарного лагеря. Смена продлится 14 дней.

Проект запустили на основе соглашения о сотрудничестве между Минсоцразвития региона, регионального управления МЧС и Главного управления гражданской защиты Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети
08 августа 2024, 15:24
Пожарную безопасность в детском лагере «Звездочка» проверили в Чехове
Администрация Чехов г.о.
Читайте нас в: Google Новости
Заместитель главы Чехова Павел Сибарсов, сотрудники МЧС и муниципальный депутат Константин Безрукавый посетили детский оздоровительный лагерь «Звездочка». Они проверили состояние территории лагеря и уровень пожарной безопасности.

Рабочая поездка прошла по поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина. Комиссия встретилась с персоналом и детьми, провела практическое занятие по профилактике пожаров летом.

«Дети смогли попрактиковаться в использовании первичных средств пожаротушения, осмотреть пожарную машину и задать вопросы специалистам МЧС. Такие мероприятия помогают формировать у детей навыки безопасного поведения и осознание важности соблюдения мер предосторожности на отдыхе», - сказал заместитель главы Чехова Павел Сибарсов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пожары Чехов Детские лагеря

Новости по теме