Капсулу времени заложили в фундамент образовательного центра в Котельниках

Рабочие уже вышли на строительную площадку. Вскоре здесь возведут общеобразовательную школу на 2100 учащихся и детский сад на 350 мест.

«Сейчас стартовали работы по выносу сетей, по устройству подпорной стенки и подготовительный период. То есть завершено ограждение строительной площадки, выполнена очистка от насаждений территории площадки, вывоз строительного мусора и планируем в скором времени перейти к разработке котлована», - поделился руководитель проекта МСУ-1 Сергей Медведев.

На торжественной церемонии закладки камня под строительство комплекса пришли жители, чьи дети через полтора года станут первыми учащимися и воспитанниками нового учебного заведения. Под камень поместили капсулу с посланием потомкам.

«Этот объект очень важен, потому что рядом большие дома, большие микрорайоны и удаленные школы. А школа должна быть именно в шаговой доступности. И, самое главное, уйти от второй смены. Этот объект позволит снять вторую смену в школе № 2», - отметил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Образование». Работы завершат к сентябрю 2026 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

На ближайшее время перед регионом стоит задача - отличиться по качеству образования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

На ближайшее время перед регионом стоит задача - отличиться по качеству образования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Рабочие уже вышли на строительную площадку. Вскоре здесь возведут общеобразовательную школу на 2100 учащихся и детский сад на 350 мест.

«Сейчас стартовали работы по выносу сетей, по устройству подпорной стенки и подготовительный период. То есть завершено ограждение строительной площадки, выполнена очистка от насаждений территории площадки, вывоз строительного мусора и планируем в скором времени перейти к разработке котлована», - поделился руководитель проекта МСУ-1 Сергей Медведев.

На торжественной церемонии закладки камня под строительство комплекса пришли жители, чьи дети через полтора года станут первыми учащимися и воспитанниками нового учебного заведения. Под камень поместили капсулу с посланием потомкам.

«Этот объект очень важен, потому что рядом большие дома, большие микрорайоны и удаленные школы. А школа должна быть именно в шаговой доступности. И, самое главное, уйти от второй смены. Этот объект позволит снять вторую смену в школе № 2», - отметил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Образование». Работы завершат к сентябрю 2026 года.