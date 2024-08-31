31 августа 2024, 12:48

Капсулу времени заложили в фундамент новой школы в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Старт строительства новой школы для 1,1 тысяч детей объявили в микрорайоне Подрезково в Химках. Глава округа с муниципальными депутатами и местными жителями заложил в ее основание капсулу времени.

Учебное заведение площадью около 20 тысяч квадратных метров построят на территории жилого комплекса «1-й Шереметьевский». Школьникам будут доступны два просторных спортивных зала и бассейн, актовый зал на 500 зрителей, библиотека, лаборантская и выставочная зона. Территорию вокруг учреждения благоустроят и озеленят, также там установят площадки для воркаута, футбольное и баскетбольное поля. Школу откроют в 2025 году.

«Символично, что именно сегодня, в преддверии Дня знаний, мы даем старт строительству новой школы. Это большое событие для молодых родителей и семей с детьми, которые должны быть обеспечены комфортными условиями жизни в полной мере», - поделился глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Также в 2025 году начнут возводить здание детского сада на 400 мест. Это создаст новые рабочие места в районе и позволит жителям жилого комплекса «1-й Шереметьевский» устроить детей в учреждение дошкольного образования близко к дому.

«Я педагог дополнительного образования со стажем 11 лет, и я очень хочу работать там, где буду жить. Я живу в микрорайоне Подрезково 10 лет, и мне приятно наблюдать за тем, как меняется территория, развивается инфраструктура», - рассказала Галина Федорова.

Напомним, что в мае глава Химок Дмитрий Волошин заложил капсулу в основание будущих школы и детского сада в квартале Ивакино. Учреждения начнут работу в 2026 году.

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Школы Химки
31 августа 2024, 13:17
Акция «Собери ребенка в школу» прошла в Истре
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Городской округ Истра присоединился к акции «Собери ребенка в школу». Она проводится с 2014 года ежегодно в поддержку детей из малообеспеченных и многодетных семей.

В мероприятии приняли участие неравнодушные жители, депутаты и предприниматели. Помогали собрать детей в школу из многодетных семьей, находящимся в сложной жизненной ситуации, а также семьям участников СВО. Ребятам вручили рюкзаки со всем необходимым в школе: тетрадями, пеналами, ручками, карандашами, альбомами, кисточками, красками и многим другим. Заместители главы округа лично поздравляли будущих первоклассников с праздником. А жители приносили школьные принадлежности в пункты приема. В этом году к акции «Собери ребенка в школу» присоединились тысячи жителей городского округа Истра.

В прошлом году такую помощь получили почти 220 тысяч детей по всей стране. При этом более 60 тысяч - это дети из Донбасса и Новороссии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе в школы пойдет рекордное количество детей: один миллион и 84 тысячи ребят.

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Дети Школы Истра 1 сентября
31 августа 2024, 13:06
Детская футбольная команда из Мытищ победила в региональном первенстве
Медиасток.рф
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Завершился региональный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола, в котором команда из Мытищ стала победителем. Участниками фестиваля стали детские дворовые команды, а не коллективы из спортшкол.

Фестиваль детского дворового футбола команд 6×6 проходил в Подольске. Команда мальчишек 2010–2011 годов рождения из детских дворовых коллективов центра физической культуры и спорта «Мытищи» состязались с восемью другими командами.

Ребята сыграли вничью с командой из Клина в групповом этапе и одержали победу над Коломной и Каширой. В финале Мытищи снова встретились с Коломной, против которой год назад потерпели поражение в серии пенальти. Победа со счетом 1:0 принесла мытищинской команде золотые медали и главный трофей. Вратарь команды Александр Медведков был признан лучшим игроком турнира, а Давид Авдоян стал лучшим бомбардиром, забив восемь голов.

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Дети Мытищи Футбол
31 августа 2024, 13:03
Второй корпус гимназии № 17 достроят в Мытищах к концу года
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Продолжается строительство нового корпуса гимназии № 17 на улице Мира в Мытищах. Рабочие провели монтаж фасада, окон и крыши. Окончание работ запланировано на конец года.

Перегородки внутренних помещений строители возвели уже на 98%. Запуск отопления на объекте намечен до 1 октября. Сейчас рабочие подключают инженерные системы, устанавливают лифты и проводятся отделочные работы.

Инспекцию работ регулярно проводят представители Гостройнадзора, управления образования, депутаты и первый заместитель прокурора Мытищ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Благоустройство Школы Мытищи
31 августа 2024, 13:01
Более 100 полицейских привлекут для охраны школ в Одинцове в День знаний
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Чтобы обеспечить безопасность школ Одинцова в День знаний привлекут 130 сотрудников полиции, 138 работников частного охранного предприятия и представителей Росгвардии. Полицейские усилят патрулирование вблизи школ, проверят припаркованные автомобили и оставленные вещи.

Сотрудники частных охранных предприятий проведут проверку периметров школ и исправности охранных систем, уделив особое внимание помещениям, где проводились ремонтные работы.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов призвал максимально автоматизировать системы безопасности школ, используя магнитные замки, камеры видеонаблюдения, металлодетекторы и тревожные кнопки. Он также подчеркнул важность профессионального подбора сотрудников охраны и отметил, что работа вахтеров не может гарантировать безопасность школ.

Стоит отметить, что в новом учебном году планируется завершить создание системы контроля за пищеблоками школ, чтобы контролировать качество приготовления пищи и исключить несанкционированный доступ.

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Одинцово Школы Полиция

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