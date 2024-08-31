Капсулу времени заложили в фундамент новой школы в Химках

Учебное заведение площадью около 20 тысяч квадратных метров построят на территории жилого комплекса «1-й Шереметьевский». Школьникам будут доступны два просторных спортивных зала и бассейн, актовый зал на 500 зрителей, библиотека, лаборантская и выставочная зона. Территорию вокруг учреждения благоустроят и озеленят, также там установят площадки для воркаута, футбольное и баскетбольное поля. Школу откроют в 2025 году.

«Символично, что именно сегодня, в преддверии Дня знаний, мы даем старт строительству новой школы. Это большое событие для молодых родителей и семей с детьми, которые должны быть обеспечены комфортными условиями жизни в полной мере», - поделился глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Также в 2025 году начнут возводить здание детского сада на 400 мест. Это создаст новые рабочие места в районе и позволит жителям жилого комплекса «1-й Шереметьевский» устроить детей в учреждение дошкольного образования близко к дому.

«Я педагог дополнительного образования со стажем 11 лет, и я очень хочу работать там, где буду жить. Я живу в микрорайоне Подрезково 10 лет, и мне приятно наблюдать за тем, как меняется территория, развивается инфраструктура», - рассказала Галина Федорова.

Напомним, что в мае глава Химок Дмитрий Волошин заложил капсулу в основание будущих школы и детского сада в квартале Ивакино. Учреждения начнут работу в 2026 году.

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