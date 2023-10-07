Капсулу времени заложили в фундамент будущей школы в Подольске

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Объект начали строить на улице Победы рядом с парком Дубрава.

«В администрацию городского округа неоднократно направлялись обращения жителей о необходимости строительства нового образовательного учреждения на данной территории, в связи с тем, что старые образовательные учреждения достаточно переполнены», - сообщил замдиректора МКУ «Градостроительное управление» Мария Прокуронова.

При поддержке губернатора Андрей Воробьева и главы городского округа Дмитрия Жарикова данный проект начал свою реализацию.

Рабочие сначала возведут несколько отдельных монолитных каркасов трех будущих учебных блоков. Один предназначен для начальной школы, второй - для учеников с пятого по 11 класс, а в третьем блоке будут размещаться актовый зал на 600 мест, столовая и другие специализированные помещения.

Следующий этап строительства - объединение корпусов просторными рекреациями и коридорами в одно здание площадью более 17 тысяч квадратных метров.

Котлован для будущих сооружений почти готов. Одновременно с земляными работами на площадке собирают два башенных крана. Первые бетонные конструкции появятся здесь уже через неделю.

«Хотим со всеми ресурсоснабжающими организациями отработать в этом году. Пустить газ. Соответственно, у нас будет котельная отдельная автономная. Это нам оптимизирует наши сроки, которые мы будем выдерживать. Если сейчас у нас написано декабрь 24 года, то у нас в планах реализация ее к сентябрю 24 года», - заявил руководитель проекта ООО «ГРМ» Максим Пушкарев.

Памятная табличка украшает первый бетонный блок. Накануне дня города в него торжественно закладывают капсулу с посланием потомкам.

Новое образовательное учреждение появится в Подольске благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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