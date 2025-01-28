28 января 2025, 00:03

Капремонт в детском саду на Советской улице в Балашихе завершат к 1 сентября

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В дошкольном отделении гимназии № 1, расположенном на Советской улице, дом № 34, в Балашихе завершили большую часть демонтажных работ. Учебное заведение откроет двери для воспитанников 1 сентября.

В здании детского сада обновят фасад, выполнят внутреннюю отделку помещений, благоустроят прилегающую территорию, а также поменяют малые архитектурные формы и часть ограждений. Обновленное образовательное учреждение будет готово к приему малышей 1 сентября 2025 года.

Кроме того, в этом году также запланировали капитальный ремонт других учебных заведений, включая школу № 32 на улице Крупской, школу № 18 в микрорайоне Агрогородок и дошкольное отделение № 17 средней образовательной школы № 7 на улице Маяковского, дом № 6.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 25 детских садов в Подмосковье.

Детские сады Балашиха Ремонтные работы
28 января 2025, 00:27
Баскетбольная команда «Химки» обыграла соперников из Новосибирска
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Матч очередного этапа Суперлиги химкинские баскетболисты провели на домашней площадке. Игра против команды из Новосибирска закончилась со счетом 76:52.

Начали «Химки» уверенно, но противник не отставал с первых минут матча. Спустя половину игрового времени команда перешла в собственное нападение. Особенно в отличились Глеб Суворов и Владислав Шарапов. Благодаря ребятам «Химкам» удалось уверенно вырваться вперед. Подопечные Андрея Мальцева перед заключительным отрезком вели в счете плюс 12 очков. Дожать соперника удалось в последней четверти. Результат: разгромный счет 76:52.

Следующий матч в стенах Баскетбольного центра «Химки» спортсмены проведут 28 января. Ребятам предстоит встретиться с командой «Барнаул». Игра начнется в 19:00. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Спортсмены Химки Баскетбол
27 января 2025, 23:47
Рейд по безопасности прошел на железнодорожной станции «Истра»
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На платформе железнодорожной станции «Истра» сотрудники администрации округа, пассажирской инспекции и члены народной дружины проверили соблюдение горожанами норм безопасности. Жителям напомнили правила поведения вблизи железной дороги.

Проверяющие беседовали с горожанами и гостями муниципального округа, во время рейда они раздали пассажирам более 90 информационных брошюр с правилами безопасности. Пассажирам напомнили, что безопасность зависит не только от установленных норм, но и от сознательности каждого человека. Такие профилактические мероприятия снижают количество несчастных случав и травм людей на железной дороге, платформах и переходах. Подобные рейды проводят в Истре на постоянной основе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что четыре путепровода над железной дорогой откроют в Московской области.

Истра Правила
27 января 2025, 22:32
Забег по достопримечательностям Балашихи начнется на стадионе «Орион» 2 февраля
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На стадионе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха 2 февраля стартует одиннадцатый этап проекта «Марафон у дома». Участники забега преодолеют дистанцию более 42 километров.

Маршрут разделили на две части. Старт и финиш каждой из них пройдет на стадионе «Орион».

В первой части марафона бегуны преодолеют дистанцию в 18,5 километров. Большую часть пути, 80%, спортсмены будут двигаться по асфальту, а 20% - по грунтовой дороге. Марафонцы увидят множество муралов, Павлинский и Ольгинский лесопарки. В Павлинском парке спортсмены пробегут мимо памятника живой природы - древнего дуба. Также на пути они встретят Троицкую церковь, которую возвели в 1778 году. На 10-м километре бегуны смогут утолить жажду и выпить воды, на финише для них подготовят полноценный пункт питания с горячим перекусом.

Второй участок протяженностью 23,9 километров на 60% состоит из асфальта и на 40% покрыт грунтом. Маршрут пролегает через частный сектор: бывший колхоз имени Кирова и микрорайон Купавна. На 31-м километре дистанции участники смогут перекусить. А затем отравятся в путь вдоль карьеров, по лесу и до финиша. На стадионе «Орион» для бегунов подготовят горячую еду и чай.

Каждому достигшему финиша участнику вручат памятный сувенир. Для удобства марафонцев на стадионе оборудуют теплые раздевалки с туалетами и камерами хранения. На месте будет работать фотограф.

Стартуют участники 2 февраля в 09:00 на стадионе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный.

Регистрация на марафон доступна по ссылке.

Спортсмены Балашиха
27 января 2025, 21:45
Депутат Елена Сюмак провела личный прием жителей в Мытищах
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В общественной приемной партии «Единая Россия» в Мытищах депутат Совета депутатов Елена Сюмак провела личный прием горожан. С жительницей шестого микрорайона города народный избранник обсудила благоустройство придомовой территории многоквартирного дома.

Пришедшая на прием женщина была обеспокоена состоянием двора своего дома. Депутат Елена Сюмак внимательно выслушала ее. Во время диалога народный избранник задавала посетительнице уточняющие вопросы. Вместе они обсудили потребности жителей дома и возможные пути благоустройства двора.

«Благоустройство придомовых территорий - это важный вопрос, который напрямую влияет на качество жизни горожан. В своей работе я всегда уделяю особое внимание таким проблемам и стремлюсь к их скорейшему решению», - отметила Елена Сюмак.

Напомним, общественная приемная отделения партии «Единая Россия» в Мытищах открыта по адресу: улица Мира, дом № 37.

Благоустройство Мытищи

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