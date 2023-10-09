Капремонт в четырех проблемных детсадах Подмосковья завершат до конца года

09 октября 2023, 13:47
Пресс-служба губернатора Московской области
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Работы по капитальному ремонту завершились в 17 из 29 детских садах Московской области 1 сентября. В остальных дошкольных учреждениях работы продолжаются. Об этом в ходе совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым заявил министр образования региона Илья Бронштейн.

Он рассказал, что приоритет для проведения капитального ремонта отдавали дошкольным учреждениям с высоким износом здания. Особое внимание уделялось востребованности объекта и стоимости работ, чтобы они не превышали смету постройки нового помещения.

«Для нас очень важно в этом году реализовать во всех детских садах проекта „Предшколы“, поэтому особое внимание уделяли внутреннему наполнению, современному развивающего оборудования», - заявил Бронштейн.

Министр добавил, что в зоне особого внимания находятся четыре дошкольных учреждения, в трех из которых работы начались с задержкой.

«Это Одинцово, детский сад № 55 - плановый срок открытия 1 ноября, Королев, детский сад № 38 - тоже 1 ноября, но есть риски. Как минимум до 30 ноября придется работы продолжать. Сад „Радуга“ в Бронницах. Низкие темпы работ, также запланирован на 1 ноября, но самая низкая стройготовность - 55%, есть большой риск», - подчеркнул Бронштейн.

Он добавил, что четвертым дошкольным учреждением стал детский сад «Колокольчик» в Электрогорске, где капитальный ремонт проводил недобросовестный подрядчик. В результате с фирмой расторгли контракт, а соглашение с новой компанией заключили в конце июля.

«Темп работ есть, но мы понимаем, что до декабря этого года работы продолжатся. Плановая дата открытия - 30 декабря», - пояснил министр.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема капитального ремонта детских садов остается одной из самых важных. Он добавил, что на сегодня в дошкольные учреждения ходят 467 тысяч маленьких жителей Подмосковья.

Детские сады Ремонтные работы
«Безнадежно устарели». Андрей Воробьев поручил очистить города Подмосковья от ларьков
23 октября 2023, 13:38
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Концепция современной торговли исключает устаревшие ларьки и павильоны, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Там, где они еще остались, необходимо исправить ситуацию, сказал он на заседании областного правительства.

Вид города всегда складывается в том числе из деталей, поэтому в Подмосковье действуют различные программы, нацеленные на модернизацию во всех сферах.

Ремонт отделений «Почты России» , например, - одна из них.

Важно, чтобы помещения были светлыми, комфортными и уже с внедренными умными технологиями, сказал Андрей Воробьев.

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«Еще раз обращаю внимание на огромное количество ларьков и торговых павильонов, которые безнадежно устарели. И обращаю внимание на важность исправления ситуации в этой сфере», - отметил глава Подмосковья.

По его словам, необходимо усилить работу в этом направлении, поскольку оно напрямую влияет на облик городских округов.

Строительство Андрей Воробьев Торговля Ремонтные работы
Новую школу по президентской программе открыли в ЖК «Леоновский парк» в Балашихе
23 октября 2023, 13:14
Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Школа на 275 мест открылась в жилом комплексе «Леоновский парк» в Балашихе. Заниматься здесь смогут и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Учебное учреждение построили по президентской программе. В здании оборудовали классы для занятий, лаборантские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, библиотеку.

«В прошлом году губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев дал старт строительству 20 школ в регионе. Одной из них стала небольшая, но долгожданная в Балашихе - на 275 мест в жилом комплексе „Леоновский парк“. В ней уже проходят уроки. Уверен, комфорт в обучении поспособствует и высоким результатам. Желаю ребятам и педагогам еще больше достижений и открытий в стенах новой школы», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

На территории учреждения есть стадион, где заниматься спортом могут все жители микрорайона. Это стало возможным благодаря проекту губернатора Московской области Андрея Воробьева «Открытый стадион».

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Школы Балашиха
Фельдшерский пункт построят в деревне Ивакино под Можайском к 2025 году
23 октября 2023, 13:05
Министерство стройкомплекса Подмосковья
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Новый здравпункт построят в деревне Ивакино к 2025 году. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Пункт включили в государственную программу Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры. Сейчас в деревне Ивакино ведется проработка территории под его размещение.

Строительство нового фельдшерского здравпункта повысит доступность оказания первичной медико-санитарной и паллиативной помощи населению деревни. Современное здание оснастят необходимым оборудованием, для пациентов и медиков создадут комфортные условия.

Открыть объект здравоохранения планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

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Здравоохранение Медицина Можайск
Образовательные учреждения Мытищ выберут поставщика охранных услуг на 2024 год
23 октября 2023, 13:00
Комитет по конкурентной политике Московской области
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Закупки на оказание охранных услуг для 10 корпусов Дмитровского техникума и 27 образовательных учреждений объявили в городском округе Мытищи. После заключения контрактов исполнителям предстоит обеспечивать охрану имущества, организовать внутриобъектовый и пропускной режимы на объектах в 2024 году с использованием мобильной группы и специальных средств.

Две закупки пройдут в рамках муниципальной программы «Образование» и будут финансироваться за счет собственных средств техникума и бюджета городского округа Мытищи. Общая стоимость лотов превысила 175 миллионов рублей. Соответствующие извещения опубликованы на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Прием заявок завершится 9 ноября 2023 года.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в Единой информационной системе ( ЕИС ) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками ( ЕАСУЗ ).

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг Подмосковья. По его словам, это помогло сократить число визитов в МФЦ в пять раз.

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Мытищи

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