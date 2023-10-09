Капремонт в четырех проблемных детсадах Подмосковья завершат до конца года

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Он рассказал, что приоритет для проведения капитального ремонта отдавали дошкольным учреждениям с высоким износом здания. Особое внимание уделялось востребованности объекта и стоимости работ, чтобы они не превышали смету постройки нового помещения.

«Для нас очень важно в этом году реализовать во всех детских садах проекта „Предшколы“, поэтому особое внимание уделяли внутреннему наполнению, современному развивающего оборудования», - заявил Бронштейн.

Министр добавил, что в зоне особого внимания находятся четыре дошкольных учреждения, в трех из которых работы начались с задержкой.

«Это Одинцово, детский сад № 55 - плановый срок открытия 1 ноября, Королев, детский сад № 38 - тоже 1 ноября, но есть риски. Как минимум до 30 ноября придется работы продолжать. Сад „Радуга“ в Бронницах. Низкие темпы работ, также запланирован на 1 ноября, но самая низкая стройготовность - 55%, есть большой риск», - подчеркнул Бронштейн.

Он добавил, что четвертым дошкольным учреждением стал детский сад «Колокольчик» в Электрогорске, где капитальный ремонт проводил недобросовестный подрядчик. В результате с фирмой расторгли контракт, а соглашение с новой компанией заключили в конце июля.

«Темп работ есть, но мы понимаем, что до декабря этого года работы продолжатся. Плановая дата открытия - 30 декабря», - пояснил министр.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема капитального ремонта детских садов остается одной из самых важных. Он добавил, что на сегодня в дошкольные учреждения ходят 467 тысяч маленьких жителей Подмосковья.