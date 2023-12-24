Капремонт терапевтического корпуса завершили в больнице Каширы

В торжественном открытии здания после ремонта приняли участие глава городского округа Кашира Михаил Шувалов, а также депутаты и врачи. Именно им выпала честь разрезать символическую красную ленту, официально открыв терапевтический корпус.

«Работа проведена достаточно колоссальная. Мы видим великолепный ремонт. Поговорили с пациентами. Они очень благодарны за то, что поменялись здесь условия», - поделился депутат Государственной думы Александр Коган.

Для гостей провели обзорную экскурсию, во время которой они смогли ознакомиться с результатами капитального ремонта. Сейчас в медучреждение продолжают довозить оборудование - до нового года во всех кабинетах полностью закончат оснащение.

«Хорошо, что эти изменения происходят, но самое главное - нам нужно наполнить внутреннюю жизнь больницы. Нам надо привлекать кадры. <…> Самое главное, чтобы наше жители почувствовали совсем иное качество медицинского обслуживания», - подчеркнул Михаил Шувалов.

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