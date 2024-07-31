Капремонт старого жилфонда проведут в микрорайоне Шепчинки в Подольске

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В микрорайон Шепчинки приехала комиссия, состоящая из главы и профильных специалистов администрации Подольска, муниципальных депутатов и представителей ресурсоснабжающих организаций.

Большинство вопросов жителей касалось ремонта подъездов и крыш, уборки в многоквартирных домах и во дворах. Кроме того, участники встречи попросили привести в порядок инженерные коммуникации в их домах.

«Обратились в правительство региона с просьбой выделить средства на капитальный ремонт старого жилого фонда. Нашли поддержку губернатора региона Андрея Воробьева. До конца 2025 года проведем все необходимые работы в домах. Продолжим тщательно готовиться к осенне-зимнему периоду», - прокомментировал глава Подольска Григорий Артамонов.

Отметим, что по всем обращениям специалисты обязательно дадут ответы жителям.

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