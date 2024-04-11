Капремонт стадиона «Орион» в Балашихе завершен на 70%

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Стадион «Орион» - это спортивный кластер в центре микрорайона Железнодорожный. Его построили силами сотрудников Научно-исследовательского технологического института в 1959 году. Первое название было «Зенит».

Сейчас здание обновляют. Здесь отремонтируют трибуны и подтрибунные помещения футбольного стадиона, помещения бывшей детско-юношеской спортивной школы и большое футбольное поле с беговыми дорожками.

Обновленный спортивный комплекс откроется в этом году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​Стадион может вместить свыше 230 зрителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».