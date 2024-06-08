Капремонт школы и детского сада в Ожерелье планируют завершить к осени

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил соцработников с профессиональным праздником. В этой сфере работают более 15 тысяч человек, и каждый день они находятся рядом с теми, кто больше всех нуждается в помощи и сострадании: пожилые люди, инвалиды, дети-сироты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, социальная сфера - одно из приоритетных направлений работы в Московской области.

«Мы постоянно совершенствуем соцподдержку, повышаем качество услуг. А еще Подмосковье - первый и единственный в стране регион, который ввел меры поддержки именно для работников социальных учреждений», - пояснил Воробьев.

Это компенсация аренды жилья - 20 тысяч рублей для сотрудника и 30 тысяч рублей для семьи ежемесячно; поддержка молодых специалистов - 50 тысяч рублей за первый год и 100 тысяч рублей за второй год работы и другие, пояснил глава Подмосковья.

«Спасибо, дорогие соцработники, за самоотверженный труд и преданность своему делу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашем нелегком, но таком важном деле!» - поздравил Андрей Воробьев специалистов.

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