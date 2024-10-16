Капремонт школы № 5 в Лобне завершится в 2025 году

На объекте ежедневно трудятся более 70 рабочих и две единицы техники. В настоящее время специалисты приступили к оштукатуриванию стен на третьем этаже здания. На этой неделе будет закончена установка перекрытий над актовым залом, стяжка пола и монтаж балок над спортивным залом.

Капитальный ремонт учебного заведения, построенного 1960 году, стартовал в конце июня текущего года. Планируется заменить инженерные сети и оборудование, кровлю, окна и двери, а также обновить и утеплить фасад здания.

Строители установят новую сантехнику, выполнят внутреннюю отделку помещений и монтаж системы отопления. Для школы также закупят новую мебель и оборудование в классы, пищеблок и спортивный зал.

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