Капремонт школы № 11 в Пушкино достиг 40%

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Как рассказали в подмосковном Минстрое, рабочие уже выполнили демонтаж пришедших в негодность перекрытий и инженерных систем и приступили к фасадным и кровельным работам.

Здание школы после ремонта будет отвечать всем современным требованиям к образовательным учреждениям.

Планируется заменить кровлю, отремонтировать фасад и внутренние помещение, установить новое сантехническое и инженерное оборудование, а также закупить мебель в классы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».