16 октября 2024, 14:33

Капремонт моста через путепровод завершится в Воскресенске в конце 2024 года

Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Работы по капитальному ремонту моста через путепровод «88 км» в городском округе приближаются к финишу. Их окончание запланировано на декабрь текущего года.

В настоящее время уже возобновилось двустороннее движение по мосту. После долгого периода реверсивного движения это значительно улучшило транспортную ситуацию в Воскресенске и позволило разгрузить этот участок дороги.

Сейчас строители ремонтируют лестничные сходы, ведущие к мосту. Они не только поменяют старые изношенные перила и ступени, но и усилят конструкции для обеспечения безопасности пешеходов. Также ведутся работы по ремонту мостовых опор.

Жительница Воскресенска Елена Иванова рассказала, что до открытия двустороннего движения на мосту постоянно, особенно по вечерам, возникали огромные пробки с обеих сторон. «Добираться домой становилось настоящим испытанием. Сейчас же совсем другое дело - одно удовольствие ехать по обновленному, ровному асфальту», - оценила горожанка.

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Дороги Воскресенск Ремонтные работы
16 октября 2024, 13:52
Охранное обязательство на Главный дом городской усадьбы утвердили в Коломне
Главное управление культурного наследия Московской области
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Главное управление культурного наследия Московской области установило требования к сохранению, содержанию и использованию охраняемого объекта регионального значения. Главный дом городской усадьбы построили во второй половине XIX века в Коломне.

Как пояснили в ведомстве, в усадьбе располагается главный дом с воротами и калиткой, жилой флигель и сарай, который раньше использовался под конюшню.

Первый этаж дома кирпичный, а второй деревянный. В здании сохранилась оригинальная планировка - поперечная стена разделяет дом на две неравные части, которые никак не сообщаются друг с другом.

Охранное обязательство устанавливает требования к процедурам необходимых для сохранения объекта культурного наследия.

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Коломна Памятники
16 октября 2024, 13:51
Подмосковные спасатели напомнили правила использования электрообогревалей
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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С наступлением холодов жители Подмосковья начинают активно использовать электрические обогреватели, что часто приводит к коротким замыканиям и пожарам. Чтобы избежать подобных ситуаций, работники «Мособлпожспаса» напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и просят родителей рассказать о них детям.

Начальник территориального управления № 6 Александр Квашнев отметил, что в области постепенно включают центральное отопление, но некоторые жители продолжают использовать обогреватели, забывая о мерах предосторожности.

«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили, что покупать электроприборы нужно только в специализированных магазинах, перед их применением следует внимательно изучить инструкцию, а за ремонтом электротехники лучше обращаться к профессионалам», - добавил он.

Спасатели подчеркивают, что необходимо регулярно проверять исправность обогревательных приборов, не оставлять их включенными на ночь и не давать детям с ними играть. Важно не перегружать электросеть, не сушить вещи на обогревателях и не оставлять устройства рядом с легко воспламеняющимися материалами.

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Спасатели
16 октября 2024, 13:04
Ремонт дома культуры в поселке Пролетарском в Серпухове завершат до 1 ноября
Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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В поселке Пролетарском продолжаются работы по ремонту дома культуры «Лира» и прилегающего к нему сквера. Несмотря на погодные условия, планируется закончить благоустройство в срок.

Проверить, как идет ремонт, приехал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко. Он убедился, что сценическое пространство в доме культуры уже почти обновлено. Здесь появились новые кулисы, а также два комплекта оформления сцены для разных мероприятий. Специалисты в ближайшее время закончат укладку сценического покрытия и установят новую мебель.

Учреждение культуры в Пролетарском через два года будет отмечать свой 100-летний юбилей. Очень важно к этому времени сделать помещение уютным и комфортным, отметил глава округа.

В сквере, прилегающем к доку культуры, рабочие укладывают асфальт и брусчатку. Здесь появится новое пространство для проведения мероприятий на свежем воздухе, а также будут разграничены пешеходная и автомобильная зоны.

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Благоустройство Серпухов Ремонтные работы
16 октября 2024, 12:54
Капремонт школы № 5 в Лобне завершится в 2025 году
Unsplash
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В средней образовательной школе № 5 в Лобне продолжается капитальный ремонт. Окончание работ планируется в 2025 году.

На объекте ежедневно трудятся более 70 рабочих и две единицы техники. В настоящее время специалисты приступили к оштукатуриванию стен на третьем этаже здания. На этой неделе будет закончена установка перекрытий над актовым залом, стяжка пола и монтаж балок над спортивным залом.

Капитальный ремонт учебного заведения, построенного 1960 году, стартовал в конце июня текущего года. Планируется заменить инженерные сети и оборудование, кровлю, окна и двери, а также обновить и утеплить фасад здания.

Строители установят новую сантехнику, выполнят внутреннюю отделку помещений и монтаж системы отопления. Для школы также закупят новую мебель и оборудование в классы, пищеблок и спортивный зал.

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Школы Лобня Ремонтные работы

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