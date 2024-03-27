Капремонт кровли многоквартирного дома №19 начался в деревне Новая

На объекте заменят стропильную систему, утеплят чердачное перекрытие, заменят шиферную кровлю на металлочерепицу, а также отремонтируют вентиляционные шахты.

«Кровля - это неотъемлемый элемент любого здания. От качества ее исполнения зависит безопасность дома и ее обитателей. Но как бы профессионально ни была смонтирована кровля, в какой-то момент ей потребуется ремонт», - отметила руководитель региональной Ассоциации председателей советов МКД Олеся Тыщенко.

Всего в этом году в Солнечногорске капитальный ремонт проведут в 87 многоквартирных домах. Ознакомиться с адресной программой капремонта в Подмосковье можно на интерактивной карте.

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