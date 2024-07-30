Капремонт корпуса гимназии №18 в Томилино завершится к учебному году
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил ход капитального ремонта корпуса гимназии №18 в поселке Томилино.
Глава городского округа Владимир Волков отправился на объект вместе с прокурором Дмитрием Девятко.
«К монтажу стропильной системы крыши приступили строители в рамках капитального ремонта корпуса гимназии №18 по улице Чехова в поселке Томилино. На объект привлечены дополнительные силы - количество рабочих увеличено в два раза. Сейчас завершается оштукатуривание фасада, на первом этаже полностью уложили полы, ведут обварку колонн, внутреннюю отделку, на втором этаже усиливают дверные проемы, оштукатуривают стены», - отметил Владимир Волков.
Градоначальник контролирует ход капитального ремонта. Работы будут продолжены в ежедневном режиме, так как подрядчик должен сдать объект к новому учебному году.
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