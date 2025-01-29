Капремонт гимназии и дошкольного отделения школы № 2 начался во Фрязине

Читайте нас в:

Дошкольное учреждение на 90 мест во Фрязине построили в 1960 году. Здание давно требовало ремонта.

Гимназия на 750 мест была построена в 1976 году и тоже нуждалась в обновлении инфраструктуры и инженерных систем.

Теперь в рамках капремонта в зданиях заменят фундамент, кровлю, фасады и входные группы. Также специалисты отремонтируют внутренние помещения, инженерные и электрические сети, установят современные средства обучения и воспитания.

Сейчас уже стартовал демонтаж старых конструкций. Ремонты должны завершить в этом году.

Отметим, что капремонт стал возможным благодаря национальному проекту «Образование».