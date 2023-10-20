Капремонт домов проверили в 13 округах Подмосковья за неделю
На этой неделе специалисты Центра управления проектами при МинЖКХ Подмосковья проверили капитальный ремонт жилых домов в 13 городских округах. Особое внимание уделили сезонным работам.
Комиссия проверила ход выполнения капитального ремонта в Электростали, Котельниках, Одинцове, Воскресенске, Раменском, Щелкове, Восходе, Звездном городке, Пушкинском, Балашихе, Домодедове, Люберцах и Богородском округах. Специалисты встретились с жителями домов и представителями местных администраций.
Собственники квартир могут самостоятельно обращаться в Центр управления проектов Фонда капитального ремонта Подмосковья по своему округу. Телефоны ответственных руководителей размещены на сайте ФКР.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.
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