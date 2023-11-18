Капремонт четвертого корпуса детского сада № 7 завершили в городском округе Лосино-Петровский

«Сейчас, конечно, все современное, красивое, новое, яркое очень. Даже на территорию заходишь и уже чувствуешь, сам фасад, все красиво, ярко, жизненно так. Даже ребенок говорит: мама, это не мой сад. Хотя ждали возвращения именно в этот сад», - сообщила мама воспитанника Анастасия Фещенко.

В здании полностью заменили кровлю, утеплили стены и покрасили фасад, обновили инженерные коммуникации. Капитально отремонтировали все помещения, приобрели оборудование и мебель. Это одно из самых больших учреждений дошкольного образования округа - в нем 12 групп. Детский сад рассчитан на 320 посещений.

«Теперь мы открываемся. Детский садик также будет функционировать, развиваться. У нас много есть для развития и в воспитании детей, и дополнительное образование, и кружки дополнительного образования, где детки получают дополнительную подготовку к школе, рисуют, занимаются танцами, спортом», - сообщила заведующая детсадом Татьяна Шилова.

Специалисты завершают благоустройство территории. А чтобы на детских площадках было чисто даже поздней осенью, они постелили рулонный газон. Саму территорию огородили новым забором.

«За этот сад я хотел бы, в первую очередь, поблагодарить губернатора Андрея Воробьева , потому что основные средства все равно из регионального бюджета. Коллег из минстроя - неусыпный пристальный надзор над нами, над нашими темпами», - заявил глава округа Сергей Джеглав.

Средства на капитальный ремонт выделили по программе «Образование Подмосковья», также финансировали из местного бюджета. Глава округа угостил детей сладкими подарками от местного производителя и передал для них игрушки.

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