Капремонт 6 мостов и путепроводов завершился в Подмосковье

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика, в Серебряных Прудах возвели новый мост через реку Осетр, а в Сергиевом Посаде - через реку Вырку в Орехово-Зуеве.

Помимо этого, в Истре капитально отремонтировали пешеходный мост через реку Песочную на Волоколамском шоссе. В Серпухове работы провели на путепроводе через ж/д пути на улице Пушкина, а в Наро-Фоминске на улице Площадь Свободы отремонтировали мостовой переход через реку Нару.

В декабре работы проведут еще в двух округах. В Воскресенске завершат первый этап работ по капремонту на путепроводе через ж/д пути на улице Федотовской, в Ногинске - на мостовом переходе через реку Черноголовку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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