Капремонт 4 школ завершат в Пушкино и Домодедове в 2024 году

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Подрядчикам нужно будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проекты ремонта и выполнить по ним работы.

Капремонт проведут в Правдинской СОШ № 2, школы № 11 в селе Братовщина , а также учебное заведение в микрорайоне Заветы в Пушкино. Также приведут в порядок здание Домодедовской СОШ № 2 имени Глазова.

Завершить работы планируется в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что капитальный ремонт 20 детских садов начнется в 2024 году.

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