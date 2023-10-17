Капремонт 4 школ завершат в Пушкино и Домодедове в 2024 году
В Пушкино и Домодедове капитально отремонтируют четыре школы. Соответствующие извещения о проведении конкурсов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
Подрядчикам нужно будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проекты ремонта и выполнить по ним работы.
Капремонт проведут в Правдинской СОШ № 2, школы № 11 в селе Братовщина , а также учебное заведение в микрорайоне Заветы в Пушкино. Также приведут в порядок здание Домодедовской СОШ № 2 имени Глазова.
Завершить работы планируется в 2024 году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что капитальный ремонт 20 детских садов начнется в 2024 году.
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